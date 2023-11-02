Atiye: Üçüncü çocuğu istiyoruz, dördüncü de olabilir

2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Atiye, bir yıl sonra ilk kızı Ferah Feza'yı kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda da ikinci kızı Neva'ya kavuşmuştu. Ünlü şarkıcı, önceki gün bir AVM'de görüntülendi.

"ŞUAN İYİ ANLAŞIYORLAR"

Geçtiğimiz mayıs ayında Neva adında kızını kucağına alan şarkıcı, 'Ablası Ferahfeza kıskanıyor mu?' sorusuna, "Ablası onu çok seviyor. Şu an iyi anlaşıyor gibi... Kıskançlık olaylarına girmedi. Ondan güzel bir abla olacak. Ferahfeza anaokuluna başladı. Sesimden anlaşılıyordur, devamlı hastalanıyoruz" yanıtını verdi.

"DÖRDÜNCÜ DE OLABİLİR"

Milliyet'in haberine göre; Üçüncü çocuğu istediğini söyleyen Atiye, "Ben tek çocuk olarak büyüdüm ama kalabalık bir ortamdaydım. Kuzenlerimleydim. Çocukları seviyoruz. Ferahfeza da kardeş istiyor. Üçüncü çocuktan sonra dördüncü de olabilir. Onu sonra konuşuruz" dedi.

Şarkıcı, 'Üçüncü çocuğun erkek olmasını ister misiniz?' sorusuna, "Üçüncü çocuk erkek olmasını isterim ama kız olursa da mutlu oluruz. Kız zaten ayrı... Genel olarak çocuk çok seviyoruz, istiyoruz" diye cevap verdi.