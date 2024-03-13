ATV’nin yeni dizisi “Yaban Çiçekleri" konusu ne, oyuncuları kimler?
Başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora’nın paylaştığı ATV’nin yeni dizisi “Yaban Çiçekleri" için geri sayım başladı. Peki ATV’nin yeni dizisi “Yaban Çiçekleri" konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmenliğini Zeynep Günay'ın yaptığı "Yaban Çiçekleri" dizisi yakında ATV'de izleyici ile buluşacak.
YABAN ÇİÇEKLERİ’NİN KONUSU
"Yaban Çiçekleri"nin konusu ise şöyle; "Daha iki küçük çocukken başlamıştı Kılıç ve Ela'nın hikayesi… Aşk, onlar için yürünecek uzun bir yoldu. Ama geriye, en geriye doğru... Yarım kalmış̧ bazı hikayeler, söylenecek sözleri kalmadığı için değil; eksik satırları, eksik fotoğrafları tamamlanmayı beklediği için yarımdı. Şimdi bu masum kalpler, aynı heyecanla hayat dolu bu aşk hikayesini yeniden yazabilecekler mi?"
YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI
Tanıtımı ile şimdiden dikkat çeken dizinin kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.
YABAN ÇİÇEKLERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul'da başlayan ve Ayvalık'ta devam edecek olan dizi aşka, hayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak.