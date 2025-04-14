Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali şaşırttı

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteriyle hafızalara kazınan ve daha sonra birçok projede yer alan bir süredir Peker Açıkalın sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu.

Açıkalın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yeni imajını duyurdu. "Selanik kökenli, Beyoğlu nüfusuna kayıtlı, Dolapdere'de büyümüş, Kuvâ-yi Milliyeli bir TÜRK vatandaşı olarak, yeni imajımdır. NE MUTLU TÜRKÜM diyenlere." diyen Açıkalın’ın görüntüsü, takipçilerini şaşırttı.

Saçlarını tamamen kazıtan ve bıyık bırakan oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı. Sosyal medyada paylaşılan kareye ilk bakanların tanımakta zorlandığı Açıkalın için yorumlar da gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun görünümüne dair “Cemil İpekçi sandım”, “Bu adama ne olmuş?”, “Yazık, yaşlanmış” gibi yorumlarda bulundu.

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen ve sevenlerini endişelendiren Peker Açıkalın, geçtiğimiz yıllarda doktoruyla birlikte kamera karşısına geçmişti. “Konuşmamda ve yürümemde sıkıntı yok” diyerek sağlık durumunu netleştiren oyuncu, yanlış haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapmıştı.