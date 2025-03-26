Ayça Tekindor yıllar sonra müziği neden bıraktığını açıkladı

"YILLAR SONRA DÖNDÜK"

Bodrum'a yerleşme kararıyla ilgili konuşan ünlü isim, "Kışın biraz sıkıldık. Pandemi güzel geçti. Bodrum güzel ama biraz hayata karışmak ve genç görmek... Kışın emekli yeri... Şehirde hayat var. Yıllar sonra döndük. Şimdi hava ısınıyor kurtlanmaya başladım gitmek için" ifadelerini kullandı.

"YILLAR SONRA DÖNDÜK"

Bodrum'a yerleşme kararıyla ilgili konuşan ünlü isim, "Kışın biraz sıkıldık. Pandemi güzel geçti. Bodrum güzel ama biraz hayata karışmak ve genç görmek... Kışın emekli yeri... Şehirde hayat var. Yıllar sonra döndük. Şimdi hava ısınıyor kurtlanmaya başladım gitmek için" ifadelerini kullandı.