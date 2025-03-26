Ayça Tekindor yıllar sonra müziği neden bıraktığını açıkladı
2004 yılında 'Yıkılıyo' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Ayça Tekindor, müziği neden bıraktığını açıkladı.
2004 yılında "Yıkılıyo" şarkısıyla büyük başarı elde eden Ayça Tekindor, kariyerinin zirvesindeyken mesleğini bırakıp Bodrum'a yerleşmişti.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Keman Bölümü mezunu olan Tekindor, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.
Ünlü isim seneler sonra İstanbul'da görüntülendi. Snob Magazin'in haberine göre; muhabirlerle sohbet eden Tekindor, müziği neden bıraktığını açıkladı.
"YILLAR SONRA DÖNDÜK"
Bodrum'a yerleşme kararıyla ilgili konuşan ünlü isim, "Kışın biraz sıkıldık. Pandemi güzel geçti. Bodrum güzel ama biraz hayata karışmak ve genç görmek... Kışın emekli yeri... Şehirde hayat var. Yıllar sonra döndük. Şimdi hava ısınıyor kurtlanmaya başladım gitmek için" ifadelerini kullandı.
"YILLAR SONRA DÖNDÜK"
Bodrum'a yerleşme kararıyla ilgili konuşan ünlü isim, "Kışın biraz sıkıldık. Pandemi güzel geçti. Bodrum güzel ama biraz hayata karışmak ve genç görmek... Kışın emekli yeri... Şehirde hayat var. Yıllar sonra döndük. Şimdi hava ısınıyor kurtlanmaya başladım gitmek için" ifadelerini kullandı.