Aydilge’den, dikkat çeken Kadınlar Günü paylaşımı: "Çünkü biz bu cümleleri her gün duyuyoruz..."
Toplumsal konulara duyarlılığıyla bilinen Aydilge, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Aydilge, bu kez erken Kadınlar Günü mesajıyla dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı, 'Yalnız Değilsin' şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, kadınların maruz kaldığı kalıplaşmış söylemlere tepki gösterdi.
Aydilge, sarı kartlara yazdığı, toplumda yaygın seçenekler ve kadınları aşağılayan bazı kalıp denemelerine yer veriyor; "Kadının arkasından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin", "Kocanın vurduğu yerde gül kırıcı", "Kızını dövemeyen, dizini döver", "Oğlan doğuran övülsün, kız doğuran dövülsün", "Saçı uzun, aklı kısa", "Kadın erkeğinin elinin kiridir" gibi cümlelerin ardından şarkısında geçen şulara yer verdi; "Yeter! Bazen de umutların tam tükendiği her gecenin bir sabahı var. Sen gülümsedi… Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.
Şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı bu videonun adına şu notu düştü; "Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne 5 gün kala paylaşmak istedim. Çünkü biz bu cümleleri onu gün ayırır... 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'müzün kutlu olsun"