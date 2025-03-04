Aydilge’den, dikkat çeken Kadınlar Günü paylaşımı: "Çünkü biz bu cümleleri her gün duyuyoruz..."

Aydilge, sarı kartlara yazdığı, toplumda yaygın seçenekler ve kadınları aşağılayan bazı kalıp denemelerine yer veriyor; "Kadının arkasından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin", "Kocanın vurduğu yerde gül kırıcı", "Kızını dövemeyen, dizini döver", "Oğlan doğuran övülsün, kız doğuran dövülsün", "Saçı uzun, aklı kısa", "Kadın erkeğinin elinin kiridir" gibi cümlelerin ardından şarkısında geçen şulara yer verdi; "Yeter! Bazen de umutların tam tükendiği her gecenin bir sabahı var. Sen gülümsedi… Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.