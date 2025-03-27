Aydilge'den hayranlarını üzen açıklama: Şiddetli ağrılarım var...
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan şarkıcı Aydilge, yaşadığı zor zamanlara ilişkin bir açıklamada bulundu.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Aydilge, geçtiğimiz yıl labrum yırtığı nedeniyle apar topar ameliyat olmuştu. Ünlü isim, yaşadığı fiziksel ağrılar sebebiyle bir süredir hastanede olduğunu açıkladı.
Ünlü şarkıcı Aydilge, hastane odasından paylaşım yaparak dayanılmaz acılarının olduğunu söyledi.
Aydilge, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen ağrılarından bahsetti. Hastane odasından paylaşım yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"TEDAVİYE CEVAP VERMİYOR"
"Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Birkaç hafta önce hastanedeyken uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarından ve yeni bir takım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. Ancak o ara moral bulmak adına Yaren Leylek'i ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu.