Aydilge'den hayranlarını üzen açıklama: Şiddetli ağrılarım var...

"TEDAVİYE CEVAP VERMİYOR"

"Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Birkaç hafta önce hastanedeyken uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarından ve yeni bir takım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. Ancak o ara moral bulmak adına Yaren Leylek'i ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu.