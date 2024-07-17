Ayrılık sorusuna Buse Terim'den yanıt: Hayat ışığımı yeniden kazandım
Geçtiğimiz Mart ayında 10 yıllık evliliklerini sonlandıran Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı tek celsede boşanmıştı. Buse Terim, biten evliliği hakkında ilk kez konuştu.
Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, bir takipçisinin özel hayatıyla ilgili sorduğu sorulara yanıt verdi.
EVLİLİĞİ BİTİRME KARARINI BÖYLE AÇIKLAMIŞTI
Nil ve Naz adında iki kızı bulunan Buse Terim, boşanma döneminde yaptığı açıklamada "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde, ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.
Buse Terim, sosyal medyada bir takipçisinin "Özel hayatınızı merak merak ediyor herkes, nasılsınız?" şeklindeki sorusuna kayıtsız kalmadı.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ
"İçimde unuttuğum enerjimi yeniden kazandım" diyen Buse Terim, şu ifadeleri kullandı: "İyiyim, iyi olmamam için de bir sebep yok. En önemlisi sağlığım yerinde. Çocuklarım, dostlarım, ailem yanımda. Bir süreçten geçtim ve hayata yeniden başladım. Unuttuğum şeyleri yeniden yapmaya başladım. Yapmadığım veya keşfetmeyi ertelediğim şeyleri yapıyorum. En önemlisi artık daha çok 'ben' demeyi öğrendiğim bir dönemdeyim. Kendimi yeniden keşfediyorum da diyebiliriz. İçimde unuttuğum enerjimi, hayat ışığımı yeniden kazandım. Bu yüzden de iyiyim ve mutluyum."