Ayrılık sorusuna Buse Terim'den yanıt: Hayat ışığımı yeniden kazandım

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

"İçimde unuttuğum enerjimi yeniden kazandım" diyen Buse Terim, şu ifadeleri kullandı: "İyiyim, iyi olmamam için de bir sebep yok. En önemlisi sağlığım yerinde. Çocuklarım, dostlarım, ailem yanımda. Bir süreçten geçtim ve hayata yeniden başladım. Unuttuğum şeyleri yeniden yapmaya başladım. Yapmadığım veya keşfetmeyi ertelediğim şeyleri yapıyorum. En önemlisi artık daha çok 'ben' demeyi öğrendiğim bir dönemdeyim. Kendimi yeniden keşfediyorum da diyebiliriz. İçimde unuttuğum enerjimi, hayat ışığımı yeniden kazandım. Bu yüzden de iyiyim ve mutluyum."