Ayşe Tolga: Misafirler gittikten sonra evimi sirkeli suyla siliyorum

Evrim Akın, ünlü oyuncu, sunucu, yazar ve bütünsel dönüşüm koçu Ayşe Tolga’nın kızı Can ve 3 kedisiyle birlikte yaşadığı evine konuk oldu. 3 katlı müstakil villa görenleri hayran bıraktı.

'ENERJİ NÖTR ETMEMİZ GEREKİYOR'

Enerjinin gücüne inanan Ayşe Tolga'nın evinde çok sayıda renkli çakra taşları bulunuyor.

Tolga, 'Evin enerjisini temizlemek için misafirler evden gittikten sonra, sirkeli suyla evi silerim. Enerji nötr etmemiz gerek.' dedi.

Ayşe Tolga'nın vaktinin çoğunu geçirdiği mutfakta ahşabın şıklığı göze çarptı.