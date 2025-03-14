Ayşegül Aldinç' ten Tarkan ile nostaljik paylaşım: Kemerler bağlıysa 23 yıl önceye gidiyoruz

Aldinç paylaşımına şu notu düştü:

"Bayram diil seyran diil ( “Değil” yazdım; güzel durmadı!) Tarkan’la suretin de nerden çıktı?” demeyin.

Fotoğraflar kağıda basılırdı ya hani bi zamanlar…

Bulup da aralarına daldığın zaman dünyan değişir hani.

İşte onları sakladığım yerden bi tanesi önüme düşüverdi.

Gözüm gönlüm açıldı, etrafa neşe saçıldı.

Kemerler bağlıysa 23 yıl önceye, 2002 Fifa Dünya Kupası zamanına gidiyoruz.

Ve hep beraber coşkuyla bi avaza:

“Bir oluruuz yoluundaa/

Haydi bastır, gönülleer coşsuun/

O kupalar sana helaal, al/

Gel de buralaar bayram olsun” diyoruz.

Mega Star’ımız Tarkan’la bir araya geldiğimiz gün benim açımdan olay şöyle gelişti.

O sıralar Sabah’ta köşe yazıyordum.

Bilgisayarın başında yazımı yetiştirirken alt sokaktan dambada dumbada sesler geliyor.

“Ay n’ooluyo?” diye cama yapıştım.

Yok!

Bi şey görünmüyor.

Pencereden yarı belime kadar sarkıp “Karrdeş nümayiş mi var?” diye. sordum geçenlere.

(Nümayiş deyince devreler yandı di mi?

Kıyamam! “Gösteri” demek.)

Gencin biri “Tarkan gelmiş abla bizim buraya” dedi.

Ooleey! As bayrakları!

“Aha!” diyerek hemmencecik sırtıma bi şey aldım, merdivenleri üçer beşer inip olay yerine vâsıl oldum.

Normal şartlar altında (N.Ş.A) beni kessen böyle bi şey yapamam.

Ama serde babamın genlerinden geçmiş gazetecilik ruhu var!

🗞️ ✍🏻🗞️

O kalabalığın arasında Tarkan’ı bulmam ışığı sayesinde zor olmadı.

Sonuç: Bi çift fotoğraf ve ayak üstü iki hoşbeşle “Ayşegül alt sokaktan bildirdi”

Madem bugün geçmişi yâd ediyoruz. “Bundan şaane yâd mı olur?” dedim.

İşşte bu kadar…"