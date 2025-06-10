Aytaç Şaşmaz'dan eski sevgilisi Cemre Baysel’e gönderme

Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini bitirme kararı aldı.

Aytaç Şaşmaz ile ilişkisini sonlandıran Cemre Baysel, önceki gün Instagram hesabından 'Güneşi yakalıyorum' notuyla tatilinden fotoğraflar paylaşmıştı.

"GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖRÜR AMA AY RUHUNU BİLİR"

Cemre Baysel'in bu paylaşımına, Aytaç Şaşmaz'dan gecikmeyen bir yanıt gelmişti. Şaşmaz, sosyal medya hesabından; "Güneş, yüzünü görür ama ay ruhunu bilir" ifadesini kullanarak eski sevgilisine imalı bir göndermede bulundu.

"99 SORUN..."

Aytaç Şaşmaz, son olarak tatil fotoğraflarıyla göndermede bulundu. Paylaşımına; '99 sorun...' notunu ve ABD’li şarkıcı Hugo’nun '99 Problems' şarkısını ekledi.

İMALI GÖNDERME

Aytaç Şaşmaz; ayrılığın kendisi için bir sorun olmadığını ima ederken şarkının; "99 sorunum var ama kadın / ilişki bunlardan biri değil" dizelerini kullanarak, Cemre Baysel ile biten ilişkisinin gündeminde olmadığını, hayatında başka önceliklerinin bulunduğunu ve "Seninle ilgili bir derdim yok, hayatıma devam ediyorum" mesajını verdi.