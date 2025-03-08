Azra Akın kızı Arya ile yeni pozunu paylaştı! "Küçük Azra" yorumları yapıldı
Azra Akın, kızı Arya ile yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Anne kızın sevimli halleri beğeni topladı.
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2002'de 'Dünya Güzeli' ünvanını alan Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile hayatını birleştirmişti. 2018'de oğlu Demir'i kucağına almıştı.
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Ünlü çift 14 Nisan 2024 tarihinde ise Arya ismini koydukları kızlarına kavuşmuştu.
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Azra Akın, kızı Arya ile yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Anne kızın sevimli halleri beğeni topladı. Akının karesine "Annelik bir kadına bu kadar yakışırdı", "Çok güzelsiniz", "Küçük azracık", "Maşallah diyelim" gibi yorumlar geldi.