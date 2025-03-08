Azra Akın kızı Arya ile yeni pozunu paylaştı! "Küçük Azra" yorumları yapıldı

Azra Akın, kızı Arya ile yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Anne kızın sevimli halleri beğeni topladı.

Elele Online

Elele Online
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Azra Akın kızı Arya ile yeni pozunu paylaştı! "Küçük Azra" yorumları yapıldı - Resim : 1

2002'de 'Dünya Güzeli' ünvanını alan Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile hayatını birleştirmişti. 2018'de oğlu Demir'i kucağına almıştı. 

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Azra Akın kızı Arya ile yeni pozunu paylaştı! "Küçük Azra" yorumları yapıldı - Resim : 2

Ünlü çift 14 Nisan 2024 tarihinde ise Arya ismini koydukları kızlarına kavuşmuştu.

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Azra Akın kızı Arya ile yeni pozunu paylaştı! "Küçük Azra" yorumları yapıldı - Resim : 3

Azra Akın, kızı Arya ile yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Azra Akın kızı Arya ile yeni pozunu paylaştı! "Küçük Azra" yorumları yapıldı - Resim : 4

Anne kızın sevimli halleri beğeni topladı. Akının karesine "Annelik bir kadına bu kadar yakışırdı", "Çok güzelsiniz", "Küçük azracık", "Maşallah diyelim" gibi yorumlar geldi.