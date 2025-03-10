Bade İşçil: Ben her gün hediyelere boğulmalıyım

'3-5 BÖLÜMDE BİTECEK PROJE KARİYERİME ZARAR VERİR'

İşçil, uzun zamandır bir projede yer almamasına yönelik ise şu ifadeleri kullandı: “Para için beğenmediğim ve yer almak istemediğim bir projede olmam. Tabii ki hepimiz para kazanmak için yapıyoruz bu işi ama beğenmem lazım. Yoksa çok para yine verseler yine olmaz.''