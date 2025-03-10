Bade İşçil: Ben her gün hediyelere boğulmalıyım
Aşiyan sahilinde yürüyüş yaparken görüntülenen ünlü oyuncu Bade İşçil, aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu.
Son olarak dijital platform dizisi Kimler Geldi, Kimler Geçti'de izlediğimiz Bade İşçil muhabirlerin, ''14 Şubat gibi özel günlerin sizin için bir anlamı var mıdır?” sorusuna yanıt verdi.
'BEN HER GÜN HEDİYELERE BOĞULMALIYIM'
İşçil her günün insanı olduğu söyleyerek, “Benim için özel günler çok da özel değil. Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü gibi. Ben her günün insanıyım. Ben her gün hediyelere boğulmalıyım. Kimse yok ama.” açıklamasında bulundu.
'3-5 BÖLÜMDE BİTECEK PROJE KARİYERİME ZARAR VERİR'
İşçil, uzun zamandır bir projede yer almamasına yönelik ise şu ifadeleri kullandı: “Para için beğenmediğim ve yer almak istemediğim bir projede olmam. Tabii ki hepimiz para kazanmak için yapıyoruz bu işi ama beğenmem lazım. Yoksa çok para yine verseler yine olmaz.''
''Sonuçta 3-5 bölümde biten bir projede olmak bence kariyerime zarar verir. Ekranda olmayı sevenler kabul ediyor olabilir ama herkesin kendi tercihi bu.” dedi.