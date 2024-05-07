Bahar dizisi bugün neden yok? Bahar dizisi yeni bölüm ne zaman?

Açıklamada “Yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham olan değerli izleyicilerimiz; bu akşam tekrar bölümümüzle yayındayız. Baharın en güzel günlerimde, 14 Mayıs Salı akşamından itibaren her salı, yeni bölümlerimizle buluşmak üzere” cümlelerine yer verildi.