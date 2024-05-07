Bahar dizisi bugün neden yok? Bahar dizisi yeni bölüm ne zaman?
“Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisi bu sezon reytinglere damgasını vuran diziler arasında yerini aldı. Bugün 12. bölümü ile izleyici karşısına çıkması beklenen diziden üzücü bir haber geldi.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya’yı buluşturan “Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisi Salı günleri izleyici ile buluşuyor. Dizinin yeni bölümünün bugün yayınlanması gerekirken seyirciye üzücü bir haber geldi.
Dizinin yeni bölümü yetişmedi. Bu nedenle dizinin bu akşam tekrar bölümü seyirciyle buluşacak. Yapım şirketi MF Yapım konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.
Açıklamada “Yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham olan değerli izleyicilerimiz; bu akşam tekrar bölümümüzle yayındayız. Baharın en güzel günlerimde, 14 Mayıs Salı akşamından itibaren her salı, yeni bölümlerimizle buluşmak üzere” cümlelerine yer verildi.
BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin’le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur.