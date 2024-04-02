"Bahar" dizisine Rengin’in kocası geliyor

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya’nın başrolünü paylaştığı Bahar dizisine yeni bir oyuncu katılıyor.

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"Bahar" dizisine Rengin’in kocası geliyor - Resim : 1

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan  Bahar dizisi kısa sürede sevilen diziler arasına girmeyi başardı. 

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"Bahar" dizisine Rengin’in kocası geliyor - Resim : 2

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel ve Hatice Aslan’ı buluşturan yeni oyuncu dahil oluyor. 

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"Bahar" dizisine Rengin’in kocası geliyor - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye gelecek yeni oyuncunun Rengin’in (Ecem Özkaya) eski eşi olacağı ortaya çıktı.  

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"Bahar" dizisine Rengin’in kocası geliyor - Resim : 4

Can Wallece karakterine hayat verecek oyuncu ise Fehmi Karaarslan… Başarılı tiyatro oyuncusu yakın zamanda “Kirli Sepeti” dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.