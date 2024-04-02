"Bahar" dizisine Rengin’in kocası geliyor

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Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Bahar dizisi kısa sürede sevilen diziler arasına girmeyi başardı.
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel ve Hatice Aslan’ı buluşturan yeni oyuncu dahil oluyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye gelecek yeni oyuncunun Rengin’in (Ecem Özkaya) eski eşi olacağı ortaya çıktı.
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Can Wallece karakterine hayat verecek oyuncu ise Fehmi Karaarslan… Başarılı tiyatro oyuncusu yakın zamanda “Kirli Sepeti” dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.