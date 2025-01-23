Bahar dizisine yeni oyuncu! Timur'un halası geliyor

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, Salı günleri izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İkinci sezonunda da seyirciyi ekran başına toplayan dizi kadrosunu da genişletmeye devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen diziye yeni bir karakter gelecek. Mehmet Yılmaz Ak’ın hayat verdiği Timur’un halası kadroya dahil olacak. Hala rolü için ise oyuncularla görüşmeler yapılıyor. Kimin canlandıracağı ise merak konusu oldu.

Bahar'ın 32. Bölümünde neler olacak?

Efsun’un hazırladığı sürprizler gerilimi tırmandırırken, felaketlerin ardı arkası kesilmez. Ve tam her şey bitti derken, Rengin’in hamlesi geceye damga vurur

Timur ve Umay’ın ansızın gelişi, Bahar ve Evren’i köşeye sıkıştırırken; Rengin’in duydukları karşısında aldığı şok edici karar, herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Hastanede Tolga’nın şahit olduğu bir olay ise Timur’un hayatında büyük sorunlara yol açar.

Diğer yandan, Efsun’un düğün hazırlıkları için bitmek bilmeyen istekleri, Bahar’ı maddi açıdan büyük bir çıkmaza sürüklerken Bahar'ın aradığı çözüm bir telefon uzağındadır. Düğün günü gelip çattığında beklenmedik olaylar zinciri geceyi kaosa çevirir.