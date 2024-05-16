Anasayfa Magazin Bahar dizisinin 'Evren'i Buğra Gülsoy’un oğlunu görenler şaşırdı! 'Annesinin kopyası' yorumları yapıldı
Bahar dizisinin 'Evren'i Buğra Gülsoy’un oğlunu görenler şaşırdı! 'Annesinin kopyası' yorumları yapıldı
Şimdilerde Bahar dizisinde 'Evren' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile evliliğinden olan oğlu ile karelerini zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.
1 / 11
2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile nikah masasına oturan oyuncu Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz çifti geçtiğimiz yıl evliliklerini sonlandırmıştı. Çiftin Cem adında bir oğlu bulunuyor.
2 / 11
Şu sıralar Bahar dizisinde rol alan 42 yaşındaki oyuncu, oğlu ile karelerini zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.
3 / 11
Gülsoy'un oğlu Cem ile yaptığı paylaşımları takipçilerini gülümsetiyor.
4 / 11
Son olarak ünlü oyuncunun oğlu Cem babasını sette ziyaret etti. Eğlenceli set paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.