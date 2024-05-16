Bahar dizisinin 'Evren'i Buğra Gülsoy’un oğlunu görenler şaşırdı! 'Annesinin kopyası' yorumları yapıldı

Şimdilerde Bahar dizisinde 'Evren' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile evliliğinden olan oğlu ile karelerini zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Bahar dizisinin 'Evren'i Buğra Gülsoy’un oğlunu görenler şaşırdı! 'Annesinin kopyası' yorumları yapıldı - Resim : 1

2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile nikah masasına oturan oyuncu Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz çifti geçtiğimiz yıl evliliklerini sonlandırmıştı. Çiftin Cem adında bir oğlu bulunuyor. 

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Bahar dizisinin 'Evren'i Buğra Gülsoy’un oğlunu görenler şaşırdı! 'Annesinin kopyası' yorumları yapıldı - Resim : 2

Şu sıralar Bahar dizisinde rol alan 42 yaşındaki oyuncu, oğlu ile karelerini zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.  

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Bahar dizisinin 'Evren'i Buğra Gülsoy’un oğlunu görenler şaşırdı! 'Annesinin kopyası' yorumları yapıldı - Resim : 3

Gülsoy'un oğlu Cem ile yaptığı paylaşımları takipçilerini gülümsetiyor.  

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Bahar dizisinin 'Evren'i Buğra Gülsoy’un oğlunu görenler şaşırdı! 'Annesinin kopyası' yorumları yapıldı - Resim : 4

Son olarak ünlü oyuncunun oğlu Cem babasını sette ziyaret etti. Eğlenceli set paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. 