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Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya estetik iddialarına yanıt verdi: Kırışıklıklarımı seviyorum
Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Ecem Özkaya'nın estetiksiz olduğu iddia edilmişti ve gündem olmuştu. Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya katıldığı bir davette estetik iddialarına yanıt verdi.
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En son Gönül Dağı'nda izlediğimiz 35 yaşındaki ünlü oyuncu Ecem Özkaya şimdilerde Bahar dizisinde boy gösteriyor.
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Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya gösterdiği performans ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı.
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İzleyicilerin yakından takip ettiği ünlü oyuncunun estetikli olduğu iddia edildi. Özkaya'nın eski fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
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Şimdiye kadar estetik iddialarına karşı sessiz kalmayı tercih eden Özkaya, katıldığı bir davette kendisine yöneltilen estetik sorularına yanıt verdi.