Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar'ın arkasında koskoca bir evren var!"
Başrollerinde Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Salı günleri ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanına "Bahar'ın arkasında koskoca bir evren var!" sözleri damga vurdu.
Show TV’nin, MF Yapım imzalı dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?‘ın 7. bölümünden yeni bir tanıtım daha
yayınlandı.Reytinglerde de zirvenin sahibi olan diziden yayınlanan tanıtım, yeni bölümde heyecanın doruklara tırmanacağının ipuçlarını verdi.
Evren ve Timur’un Bahar için karşı karşıya gelmesi dikkat çekerken, Bahar’ın Aziz Uras ve Seren’i yakalaması, eğlenceli anlara sahne oldu. Tanıtıma Bahar’ın
“Timur’u affedemiyorum ameliyattan sonra…” sözleri damga vuruyor.
Tanıtıma Bahar’ın“Timur’u affedemiyorum ameliyattan sonra…” sözleri damga vuruyor.
BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Bahar'ın 6. Bölümünde; Bahar istifa etmek için kararlıyken Cihan Taşkeski bütün durumu değiştirir! Timur ve Rengin bunun hayal kırıklığını yaşarken Parla, Umay'ın çantasına hepsini alt üst edecek bir gerçeği saklamıştır!