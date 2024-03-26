Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar'ın arkasında koskoca bir evren var!"

BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 6. Bölümünde; Bahar istifa etmek için kararlıyken Cihan Taşkeski bütün durumu değiştirir! Timur ve Rengin bunun hayal kırıklığını yaşarken Parla, Umay'ın çantasına hepsini alt üst edecek bir gerçeği saklamıştır!