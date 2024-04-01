Anasayfa Magazin Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bana bir şey olursa senden özür dilerim..."
Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bana bir şey olursa senden özür dilerim..."
Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"ın merakla beklenen 8'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtıma, hastaneye kaldırılan Rengin’in Bahar’a söylediği “Bana bir şey olursa, senden özür dilerim!” sözleri damga vurdu.
1 / 9
SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"ın merakla beklenen 8'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.
2 / 9
Yayınlanan tanıtımda, hastaneye kaldırılan Rengin’in, “Bana bir şey olursa, senden özür dilerim!” sözleriyle Bahar’dan af dilemesi damga vururken, Timur’un Rengin için endişesini gören Bahar’ın, ikilinin arasındaki ilişkiyi anlayıp anlamayacağı da merak edildi.
3 / 9
BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Bahar'ın 7. Bölümünde; Rengin, babasının kaybıyla yıkılır.Timur'un ona sarıldığını gören Evren, ikisinin ilişkisinden şüphelenmeye başlar.
4 / 9
Rengin kendini toparlamaya çalışırken, hastasında çok önemli bir detayı gözden kaçırır, Bahar onu korumak için kendini feda eder.