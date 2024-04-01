Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bana bir şey olursa senden özür dilerim..."

Yayınlanan tanıtımda, hastaneye kaldırılan Rengin’in, “Bana bir şey olursa, senden özür dilerim!” sözleriyle Bahar’dan af dilemesi damga vururken, Timur’un Rengin için endişesini gören Bahar’ın, ikilinin arasındaki ilişkiyi anlayıp anlamayacağı da merak edildi.

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