Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Sevdiğim kadın bunu yapamaz!"
14 Mayıs Salı akşamı ekrana gelecek Bahar dizisi yeni bölümünden 2. fragman paylaşıldı. Fragmana Bahar’ın “Sen beni yok ettin; sana verdiğim sevgimi, şefkatimi, aşkımı yok ettin!” sözleri tanıtıma damgasını vurdu.
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerde yer aldığı Bahar dizisinin 12. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Tanıtım fragmanında diziye yeni katılan Dora, Evren’in ceketini teslim etmek için hastaneye geliyor ve bu duruma şahit olan Bahar biraz kıskanıyor.
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Timur Rengin’e "Benim sevdiğim kadın bunu yapamaz" diyor. Rengin de "Beni bunu yapmak zorunda bıraktın" diyerek sitem ediyor.
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Gülçiçek biriktirdiği altınları kızı Bahar’a veriyor ve "Yeni bir evin olsun istiyorum" diyor.