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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “Bahar temizliğine devam edeceğim, kaldığım yerden!"
Show TV’nin sevilen dizisi Bahar dizisinin 15’inci bölümünden yeni fragman yayınlandı. Yeni bölümde Bahar, Aziz Yavuzoğlu’nun tüm mirasını kendisine bıraktığını öğreniyor. Bahar’ın “Bahar temizliğine devam edeceğim, kaldığım yerden!" sözleri fragmana damga vuruyor.
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Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Show TV’nin sevilen dizisi Bahar dizisinin 15’inci bölümünden yeni fragman yayınlandı.
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Bahar'ın 15. Bölümünde neler olacak?
Herkes Umay ve Parla’nın haberini almasıyla hastaneye geliyor. Rengin ve Bahar hastanede geriliyor, Timur ne yapacağını bilemiyor.
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Yangın görüntülerini izleyen Doruk, gördükleri karşısında tepkisiz kalamıyor.
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Nevra son bir kez Bahar ve Timur’u barıştırmak için bir araya getiriyor ve bu sırada Necmettin hakkındaki gerçeği öğreniyor.