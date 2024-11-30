Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Biz dağıldık anne.."

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Aziz Uras’ın, "Biz dağıldık anne, sen kendini buldun biz kaybolduk" sözleri damga vurdu.

Elele Online

Elele Online
1 / 6
Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Biz dağıldık anne.." - Resim : 1

Bahar dizisi her Salı Show TV ekranlarında yeni bölümü ile izleyenleriyle buluşuyor. Sevilen dizinin 27'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. 

2 / 6
Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Biz dağıldık anne.." - Resim : 2

Fragmanda Umay ve Cem'in kazasından sonra tüm aile üyeleri panikle hastaneye geliyor. Timur'un kaza yüzünden Evren'e çıkışması, ikilinin arasındaki gerilimi giderek artırıyor.

3 / 6
Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Biz dağıldık anne.." - Resim : 3

Tanıtımdaki Timur ve Efsun cephesindeki eğlenceli anlar ise izleyicilere  komik anlar yaşatacağının müjdesini veriyor.

4 / 6
Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Biz dağıldık anne.." - Resim : 4

Aziz Uras annesi ile dertleşirken "Biz dağıldık anne, sen kendini buldun biz kaybolduk" sözleriyle yaşananlardan dolayı annesini sorumlu tutuyor.  Bahar'ın, "Ben o sofrayı susarak ayakta tuttum" demesi ise fragmana damga vuruyor. 