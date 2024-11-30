Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Biz dağıldık anne.."
Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Aziz Uras’ın, "Biz dağıldık anne, sen kendini buldun biz kaybolduk" sözleri damga vurdu.
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Bahar dizisi her Salı Show TV ekranlarında yeni bölümü ile izleyenleriyle buluşuyor. Sevilen dizinin 27'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.
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Fragmanda Umay ve Cem'in kazasından sonra tüm aile üyeleri panikle hastaneye geliyor. Timur'un kaza yüzünden Evren'e çıkışması, ikilinin arasındaki gerilimi giderek artırıyor.
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Tanıtımdaki Timur ve Efsun cephesindeki eğlenceli anlar ise izleyicilere komik anlar yaşatacağının müjdesini veriyor.
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Aziz Uras annesi ile dertleşirken "Biz dağıldık anne, sen kendini buldun biz kaybolduk" sözleriyle yaşananlardan dolayı annesini sorumlu tutuyor. Bahar'ın, "Ben o sofrayı susarak ayakta tuttum" demesi ise fragmana damga vuruyor.