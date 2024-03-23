Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: Parla’nın Timur’un kızı olduğu ortaya çıkıyor!
Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? 7. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Parla’nın Timur’un kızı olduğu gerçeği ise fragmana damgasını vurdu.
Salı akşamlarının sevilen dizisi''Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’’ın merakl beklenen 7. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Bahar, Timur, Evren ve Çağla’nın birlikte yemeğe çıktığı tanıtımda, Rengin konusunda bütün okların Timur’a dönmesi dikkat çekerken; Bahar’ın “Senin Rengin diyince neden rengin atıyor?” sözleri; “İkilinin arasındaki ilişkiyi artık fark edecek mi?” sorusunu da akıllara getirdi.
Parla’nın Timur’un kızı olduğu gerçeği ise gündeme damgasını vurdu. Bu büyük sırrı öğrenen Parla’nın ne yapacağı ise merak konusu oldu.
BAHAR 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar’ın 6. bölümünde; Bahar’ın istifa etme kararlılığı, Cihan Taşkeski’nin durumu değiştirmesiyle alt üst oldu. Timur ve Rengin bunun hayal kırıklığını yaşarken Parla, Umay’ın çantasına hepsini altüst edecek bir gerçeği saklamıştır.
Rengin ve Timur, Parla’nın planlarına engel olmaya çalışırken, hastaneye Rengin’in kaçmak için çabalayacağı bir bomba düşer; Babası Tahsin! Bahar bir yandan hastalarına bir yandan Rengin’e yardımcı olmaya çalışır.