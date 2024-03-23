Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: Parla’nın Timur’un kızı olduğu ortaya çıkıyor!

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? 7. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Parla’nın Timur’un kızı olduğu gerçeği ise fragmana damgasını vurdu.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: Parla’nın Timur’un kızı olduğu ortaya çıkıyor! - Resim : 1

 Salı akşamlarının sevilen dizisi''Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’’ın merakl beklenen 7. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.  Bahar, Timur, Evren ve Çağla’nın birlikte yemeğe çıktığı tanıtımda, Rengin konusunda bütün okların Timur’a dönmesi dikkat çekerken; Bahar’ın “Senin Rengin diyince neden rengin atıyor?” sözleri; “İkilinin arasındaki ilişkiyi artık fark edecek mi?” sorusunu da akıllara getirdi. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: Parla’nın Timur’un kızı olduğu ortaya çıkıyor! - Resim : 2

Parla’nın Timur’un kızı olduğu gerçeği ise gündeme damgasını vurdu. Bu büyük sırrı öğrenen Parla’nın ne yapacağı ise merak konusu oldu. 

Bahar 7. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: Parla’nın Timur’un kızı olduğu ortaya çıkıyor! - Resim : 3

 BAHAR 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar’ın 6. bölümünde; Bahar’ın istifa etme kararlılığı, Cihan Taşkeski’nin durumu değiştirmesiyle alt üst oldu. Timur ve Rengin bunun hayal kırıklığını yaşarken Parla, Umay’ın çantasına hepsini altüst edecek bir gerçeği saklamıştır.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: Parla’nın Timur’un kızı olduğu ortaya çıkıyor! - Resim : 4

Rengin ve Timur, Parla’nın planlarına engel olmaya çalışırken, hastaneye Rengin’in kaçmak için çabalayacağı bir bomba düşer; Babası Tahsin! Bahar bir yandan hastalarına bir yandan Rengin’e yardımcı olmaya çalışır.