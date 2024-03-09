Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sizin Timur Hoca ile aranızda ne var?"

Bu zorlu sınavı başarıyla atlatan Bahar’ı bekleyen yeni sürprizler, tanıtıma damgasını vururken; başhekim Reha’nın “Bu hastaneye de asistanlığa da uygun olduğunu düşünmüyorum…” sözlerinden sonra Bahar’ın bu yeni yolculuğunda nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.