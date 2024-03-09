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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sizin Timur Hoca ile aranızda ne var?"
Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yeni bölümleri ile her hafta salı seyircisiyle buluşuyor. Bahar dizisinin 5 bölümünden heyecan dolu ilk fragman yayınlandı. Fragmana Seren'in "Sizin Timur Hoca ile Aranızda Ne Var?" sözleri damga vurdu.
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SHOW TV'nin, reyting rekorları kıran dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 5. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.
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Heyecan ve gerilim dolu yeni tanıtımda, herkes Bahar’ın kalp krizi geçiren Cihan Taşkeski karşısında zorlu anlar yaşayacağını düşünürken, Cihan’ın; “Sen benim hayatımı kurtardın, Allah senden razı olsun!” demesiyle şaşkına döndü.
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Bu zorlu sınavı başarıyla atlatan Bahar’ı bekleyen yeni sürprizler, tanıtıma damgasını vururken; başhekim Reha’nın “Bu hastaneye de asistanlığa da uygun olduğunu düşünmüyorum…” sözlerinden sonra Bahar’ın bu yeni yolculuğunda nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.