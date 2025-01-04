Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Timur, Efsun'la beraber olmuş!"
Show TV'nin sevilen dizisi Baharın 31. bölümden ilk fragman yayınlandı. Tanıtımda Rengin, Parla’dan gerçeği öğreniyor ve şoke oluyor. Bahar ve Evren yakınlaşmanın eşiğindeyken, Umay ve Timur, aniden Bahar’ın evine girince neyle karşılaşacakları büyük merak konusu oldu...
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Show TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? yeni yıl dolayısı ile 2 hafta ara verdi. Bahar dizisi 31. yeni bölümü ile 14 Ocak’ta izleyicilerin karşısına çıkacak.
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Baharın’ın 31. bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Fragmanda, Bahar hastanedeki çalışanların böyle düşüneceğine ihtimal vermese de; Timur’un herkese onunla birlikte olmak isteyenin Bahar olduğunu söyledi.
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Tanıtımda Parla gerçeği öğrenip annesine "Timur, Efsun'la beraber olmuş!" diyor. Rengin şoke olurken; Umay ise babasıyla karşı karşıya geliyor.
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Bahar ve Evren yakınlaşmanın eşiğindeyken, Umay ve onun peşinden gelen Timur, aniden Bahar’ın evine girince neyle karşılaşacakları büyük merak konusu oldu.