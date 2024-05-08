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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Yeni bir hayata başlaman için önce kendini dinlemen gerekiyor"
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Rengin'in Bahar'a söylediği Ne zaman boşanacaksın sözleri ve Bahar ve Evren'in sarılması damga vurdu.
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Her hafta Salı günleri Show ekranlarında izleyici ile buluşan Bahar bu hafta yetiştirilemediği için yayınlanmadı. 14 Mayısta yayınlanacak olan dizinin yeni bölümünden ilk fragman izleyici ile buluştu.
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Fragmanda Rengin Bahar'a ne zaman boşanacağını soruyor. Fragmanda Evren’in Bahar’ın yine en büyük destekçisi olduğu görülüyor.
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Rengin, Timur’dan verdiği sözü tutmasını beklediğini söylerken, Rengin’in sert sözleri karşısında Timur’un ne yapacağı merak konusu.
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Evren’in teknesinde uyurken yakalanan Dora’nın kim olduğu akıllarda soru işareti oluştururken; Dora ve Evren’i gören Bahar’ın tepkisi ise dikkat çekti.