Bahçe işleriyle ilgilenen Neslihan Atagül'ün ektikleri büyüdü

Oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda evinin bahçesine tohum ekmişti. O görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan Atagül'den yeni bir paylaşım daha geldi.

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Bahçe işleriyle ilgilenen Neslihan Atagül'ün ektikleri büyüdü - Resim : 1

Fatih Harbiye dizisinde başrolü paylaştığı Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 

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Bahçe işleriyle ilgilenen Neslihan Atagül'ün ektikleri büyüdü - Resim : 2

Son dönemde kendini bahçe işlerine veren oyuncu Neslihan Atagül, emeğinin karşılığını aldı. 31 yaşındaki Atagül'ün ektiği tohumlar sonuç verdi.

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Bahçe işleriyle ilgilenen Neslihan Atagül'ün ektikleri büyüdü - Resim : 3

Evinin bahçesine ektiği tohumların yeşerdiğini gören Neslihan Atagül, büyük bir sevinç yaşadı. 

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Bahçe işleriyle ilgilenen Neslihan Atagül'ün ektikleri büyüdü - Resim : 4

Bahçenin son halini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan Neslihan Atagül, çektirdiği fotoğraflara "Gururlu" notunu düştü.