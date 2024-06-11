Bahçe işleriyle ilgilenen Neslihan Atagül'ün ektikleri büyüdü
Oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda evinin bahçesine tohum ekmişti. O görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan Atagül'den yeni bir paylaşım daha geldi.
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Fatih Harbiye dizisinde başrolü paylaştığı Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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Son dönemde kendini bahçe işlerine veren oyuncu Neslihan Atagül, emeğinin karşılığını aldı. 31 yaşındaki Atagül'ün ektiği tohumlar sonuç verdi.
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Evinin bahçesine ektiği tohumların yeşerdiğini gören Neslihan Atagül, büyük bir sevinç yaşadı.
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Bahçenin son halini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan Neslihan Atagül, çektirdiği fotoğraflara "Gururlu" notunu düştü.