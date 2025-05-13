Balık Ayhan hayatını kaybetti

12 Nisan tarihinde fenalaşarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Balık Ayhan, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürülen ünlü sanatçı, yoğun bakım ünitesine alınmış ve tedavisine burada devam edilmişti.

BALIK AYHAN'DAN ACI HABERİ GELDİ

Ünlü müzisyenden acı haber geldi. Balık Ayhan’ın, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

KIZI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Küçükboyacı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu süreçte, kızı sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenerek bir çağrıda bulunmuştu. “Balık Ayhan için acil kan çağrısında” bulunan paylaşım, sanatçının hayranlarını da seferber etmişti.

BALIK AYHAN KİMDİR?

Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü müzisyen, şarkıcı Ayhan Küçükboyacı İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya gelmiştir. Aslen Roman bir ailenin evladı, 8 kardeşin en küçüğüdür.

Müzik ile doğup büyüdüğü Hacıhüsrev'de teneke kutularından yaptığı darbukalar ile tanışmıştır. İlk gerçek darbukasına ise 6 yaşında iken sahip olmuştur. Çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlamış ardından özel hocalardan ders almış ve 16 yaşında Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

1992 yılında ise çıkardığı Yaşayan Ruhlar isimli albüm ile müzik dünyasına giriş yapmış ve sesini duyurmayı başarmıştır.

Ardından İstanbul İmparatorları ve Bab'ı İstanbul albümlerini müzik piyasasına süren Balık Ayhan bir çok filmin ise müziklerine imzasını atmıştır. Roman müziğinin en sevilen isimlerinden olan Balık Ayhan lakabını küçükken annesinin kucağının mahallenin büyüklerinin sevmek için kucağından aldığını ve onların kucağından balık gibi sıyrıldığını bu nedenle kendisine bu lakabı taktıklarını belirtmiştir.

Bugüne kadar Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar ve Baba Bi Buçuk isimli sinema filmleri ve Delikanlı isimli dizide oyuncu olarak rol almıştır.