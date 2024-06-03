Banu Alkan'dan bir ünlüye gizemli gönderme: "Bebekleriyle oynayan bir şarkıcı sonra iç çamaşırıyla poz veriyor"

"Afrodit" lakabıyla bilinen Banu Alkan bir Youtube programında şöhret ve cinsellik konularında açıklamalarda bulundu. Alkan'ın sözlerinin kime gönderme olduğu merak edildi.

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Banu Alkan'dan bir ünlüye gizemli gönderme: "Bebekleriyle oynayan bir şarkıcı sonra iç çamaşırıyla poz veriyor" - Resim : 1

Oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, Youtube'da yayınlanan Bana Göre TV'ye konuk olarak, Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı. Hatta o röportajda her an çocuk sahibi olacağının haberini de duyurmuştu. Haberi buradan okuyabilirsiniz: Tıklayın

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Banu Alkan'dan bir ünlüye gizemli gönderme: "Bebekleriyle oynayan bir şarkıcı sonra iç çamaşırıyla poz veriyor" - Resim : 2

"Afrodit" lakabıyla bilinen Banu Alkan şöhretle ilgili soruya "Ateşten gömlek... Çok iyi taşımasını bilmek gerekiyor. Aklı başında insanlara Allah şöhreti versin. Aptal bir insana verirseniz çok yazık yani..." 

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Banu Alkan'dan bir ünlüye gizemli gönderme: "Bebekleriyle oynayan bir şarkıcı sonra iç çamaşırıyla poz veriyor" - Resim : 3

"Bebekleriyle oynayan bir şarkıcı sonra iç çamaşırıyla koltuğunda resim veriyor. Olmaz yani. Bebektin, pinktin, pembeydin. Ne oldu? Daha büyümedin sen. Biraz dikkatli olmak lazım."

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Banu Alkan'dan bir ünlüye gizemli gönderme: "Bebekleriyle oynayan bir şarkıcı sonra iç çamaşırıyla poz veriyor" - Resim : 4

Banu Alkan'ın bu sözlerinde kastettiği ismin kim olduğu merak konusu olurken, sosyal medyada Aleyna Tilki'den bahsettiği şeklinde yorumlar yapıldı.