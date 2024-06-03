Banu Alkan'dan bir ünlüye gizemli gönderme: "Bebekleriyle oynayan bir şarkıcı sonra iç çamaşırıyla poz veriyor"
"Afrodit" lakabıyla bilinen Banu Alkan bir Youtube programında şöhret ve cinsellik konularında açıklamalarda bulundu. Alkan'ın sözlerinin kime gönderme olduğu merak edildi.
Oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, Youtube'da yayınlanan Bana Göre TV'ye konuk olarak, Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı. Hatta o röportajda her an çocuk sahibi olacağının haberini de duyurmuştu. Haberi buradan okuyabilirsiniz: Tıklayın
"Afrodit" lakabıyla bilinen Banu Alkan şöhretle ilgili soruya "Ateşten gömlek... Çok iyi taşımasını bilmek gerekiyor. Aklı başında insanlara Allah şöhreti versin. Aptal bir insana verirseniz çok yazık yani..."
"Bebekleriyle oynayan bir şarkıcı sonra iç çamaşırıyla koltuğunda resim veriyor. Olmaz yani. Bebektin, pinktin, pembeydin. Ne oldu? Daha büyümedin sen. Biraz dikkatli olmak lazım."
Banu Alkan'ın bu sözlerinde kastettiği ismin kim olduğu merak konusu olurken, sosyal medyada Aleyna Tilki'den bahsettiği şeklinde yorumlar yapıldı.