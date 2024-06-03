Banu Alkan'dan bir ünlüye gizemli gönderme: "Bebekleriyle oynayan bir şarkıcı sonra iç çamaşırıyla poz veriyor"

Oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, Youtube'da yayınlanan Bana Göre TV'ye konuk olarak, Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı. Hatta o röportajda her an çocuk sahibi olacağının haberini de duyurmuştu. Haberi buradan okuyabilirsiniz: Tıklayın