Banu Zorlu: Sahnede iç çamaşırı giymiyorum...

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Banu Zorlu, oyunculuk kariyeri ve müzik hayatının yanında özel hayatıyla ilgili de konuştu.
"OLGUN ERKEKLE ASLA YAPAMAM"
Kerimoğlu'nun "İdeal erkek nasıl olmalı?" sorusuna yanıt veren Banu Zorlu, tercihlerini açıkça ifade etti: "Ben renkli gözlü erkeklerden hoşlanıyorum. Yaşı benden 5-6 yaş küçük olabilir ama olgun erkek asla istemiyorum, yapamam. Bence kadın her yaşta kadın ve enerjisi tavan oluyor. Mesela ben aşırı enerjik biriyim ama erkekler bir yaştan sonra oturaklılaşıyor ve her konuda bir düşüş yaşıyorlar. O yüzden 5-6 yaş küçük olması idealdir," dedi.
"İKİNCİ EVLİLİĞİM KAPALI GİYİNMEMİ İSTEDİĞİ İÇİN BİTTİ"
Pınar Kerimoğlu'na samimi açıklamalarda bulunan Banu Zorlu, ikinci evliliğinde kıyafetleriyle ilgili yaşadığı sorunları anlattı. "Eşim çok kıskançtı, kapalı giyinmemi istedi, sorunlar buradan başladı. Ben bunu özgürlüğün ele geçirilmesi olarak görüyorum. Olacak gibi değildi, bana hiç uygun değil," diye konuştu.
"ELBET BİR GÜN ANNE OLACAĞIM"
Kendisine yöneltilen annelik sorusuna da yanıt veren Banu Zorlu, "Yumurtalıklarımı donduralı epey zaman oldu, elbet bir gün o işlem yapılacak ve anne olacağım. Ama önce bunun için bir baba lazım. Hislerim kuvvetlidir, güveniyorum; çok yakın zamanda anne olacak gibiyim. Tabii ki bu işler kader kısmet, olacaksa elbet olur ama olmuyorsa da neden olmuyor demem," dedi.