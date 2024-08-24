Banu Zorlu: Sahnede iç çamaşırı giymiyorum...

"ELBET BİR GÜN ANNE OLACAĞIM"

Kendisine yöneltilen annelik sorusuna da yanıt veren Banu Zorlu, "Yumurtalıklarımı donduralı epey zaman oldu, elbet bir gün o işlem yapılacak ve anne olacağım. Ama önce bunun için bir baba lazım. Hislerim kuvvetlidir, güveniyorum; çok yakın zamanda anne olacak gibiyim. Tabii ki bu işler kader kısmet, olacaksa elbet olur ama olmuyorsa da neden olmuyor demem," dedi.