Barbie'nin rüya evi TLC'de yeniden evi inşa ediliyor!

Ünlü model Ashley Graham'ın sunumuyla TLC'nin sevilen ev tasarımı ve tadilat uzmanları, Barbie'nin rüya evini inşa ediyor. İlk bölümüyle 17 Temmuz Pazartesi 15.30’da TLC’de başlayan programda, Güney Kaliforniya'daki bir ev, 8 tasarımcı ve bir şeften oluşan ekipler eşliğinde Barbie’nin Rüya Evi’ne dönüştürülecek.

BARBIE HAYRANINA EVDE KONAKLAMA FIRSATI

Barbie evi uzmanlar tarafından bitirildikten sonra, bir Barbie hayranı da tamamlanmış evde konaklama şansı kazanacak.

BARBIE FİLMİNİN OYUNCULARI PROGRAMA KONUK OLACAK

Tüm dünyanın konuştuğu Barbie filminden bazı sürpriz oyuncular da "Barbie'nin Rüya Evi Gerçek Oluyor"a konuk olacak. İkonik Barbie’nin Rüya Evi’ni en iyi tasarlayan ve yarışmayı kazanan ekip, Save the Children Derneği’ne kendi adlarına bağış yapacak.

Ashley Graham'ın ev sahipliği yaptığı dört bölümlük "Barbie'nin Rüya Evi Gerçek Oluyor", 17 Temmuz Pazartesi 15.30’da TLC’de...