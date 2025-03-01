Barış Ardıuç Kızı Jan Asya'nın son halini yayınladı
Ünlü oyuncu Barış Arduç, kızı Jan Asya ile birlikte hamburger keyfi yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.
1 / 4
2020 yılında oyuncu Gupse Özay ile dünya evine giren 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucağına alan ünlü çift, sık sık sosyal medyadan paylaşım yapıyorlar.
2 / 4
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Arduç, sürpriz bir paylaşım yaparak takipçilerini şaşırttı.
3 / 4
Kızlarının yüzünü her zaman kapalı yayınlayan ünlü oyuncu, son gönderisinde kızının son halini paylaştı.
4 / 4
Barış Arduç, kızı Jan Asya ile hamburger yediği anları sevenlerinin beğenisine sundu.