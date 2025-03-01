Barış Ardıuç Kızı Jan Asya'nın son halini yayınladı

Ünlü oyuncu Barış Arduç, kızı Jan Asya ile birlikte hamburger keyfi yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Barış Ardıuç Kızı Jan Asya'nın son halini yayınladı - Resim : 1

2020 yılında oyuncu Gupse Özay ile dünya evine giren 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucağına alan ünlü çift, sık sık sosyal medyadan paylaşım yapıyorlar.

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Barış Ardıuç Kızı Jan Asya'nın son halini yayınladı - Resim : 2

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Arduç, sürpriz bir paylaşım yaparak takipçilerini şaşırttı. 

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Barış Ardıuç Kızı Jan Asya'nın son halini yayınladı - Resim : 3

Kızlarının yüzünü her zaman kapalı yayınlayan ünlü oyuncu, son gönderisinde kızının son halini paylaştı.

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Barış Ardıuç Kızı Jan Asya'nın son halini yayınladı - Resim : 4

Barış Arduç, kızı Jan Asya ile hamburger yediği anları sevenlerinin beğenisine sundu. 