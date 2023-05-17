Barış Arduç: Tek ilgilendiğim şey kızım

9 Eylül 2022'de kızı Jan Asya'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Barış Arduç, Kuruçeşme'deydi. Arduç, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"Tek ilgilendiğim şey kızım"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Barış Arduç, Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Otomobilinden inen ve bir binaya yönelen Arduç, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu, “İş görüşmesi mi yapacaksınız?” diye soran muhabirlere “Şu an herhangi bir proje yok. Biliyorsunuz bir kızım oldu. Tek ilgilendiğim şey kızım” şeklinde yanıt verdi.

Arduç, yaz tatili için planlarının olup olmadığının sorulması üzerine ise “Şimdilik net bir planımız yok. Seçimler bitsin duruma göre karar vereceğiz” diye konuştu.