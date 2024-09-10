Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya için 2. yaş kutlaması yaptı
Oyuncu çift Gupse Özay ve Barış Arduç kızları Jan Asya, ikinci yaş gününü kutladı. Aile ve arkadaşlar arasında kutlanan doğum gününden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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Barış Arduç ve Gupse Özay, Deliha filminde başlayan 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.
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2 sene sonra da kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan çift anne babalık heyecanını tattı.
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Oyuncu çift Gupse Özay ve Barış Arduç kızları Jan Asya, ikinci yaş gününü kutladı. Aile ve arkadaşlar arasında kutlanan doğum gününden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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Jan Asya için düzenlenen doğum günü partisi, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.