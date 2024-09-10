Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya için 2. yaş kutlaması yaptı

Oyuncu çift Gupse Özay ve Barış Arduç kızları Jan Asya, ikinci yaş gününü kutladı. Aile ve arkadaşlar arasında kutlanan doğum gününden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya için 2. yaş kutlaması yaptı - Resim : 1

Barış Arduç ve Gupse Özay, Deliha filminde başlayan 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.

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Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya için 2. yaş kutlaması yaptı - Resim : 2

2 sene sonra da kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan çift anne babalık heyecanını tattı. 

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Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya için 2. yaş kutlaması yaptı - Resim : 3

Oyuncu çift Gupse Özay ve Barış Arduç kızları Jan Asya, ikinci yaş gününü kutladı. Aile ve arkadaşlar arasında kutlanan doğum gününden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya için 2. yaş kutlaması yaptı - Resim : 4

Jan Asya için düzenlenen doğum günü partisi, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. 