Barış Arduç'tan Melikşah'ın olay yaratan sözlerine yanıt

Melikşah Altuntaş, YouTube programında oyuncu Gupse Özay'ı hedef alarak "Güvenilir bir ünlü değil" demişti.

"GUPSE FİLMİ OLDUĞUNDA ORTAYA ÇIKAR"

YouTube kanalında yapılan yorumları okuyan Melikşah Altuntaş, Gupse Özay'ın adını duyunca şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz... Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden 150-200 bin lira tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana, buna güvenmeyin."