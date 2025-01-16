Barış Arduç'tan Melikşah'ın olay yaratan sözlerine yanıt
Yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş'ın YouTube’daki programında ünlü oyuncu Gupse Özay ile ilgili çok konuşulan sözlerine eşi Barış Arduç'tan yanıt gecikmedi.
Melikşah Altuntaş, YouTube programında oyuncu Gupse Özay'ı hedef alarak "Güvenilir bir ünlü değil" demişti.
"GUPSE FİLMİ OLDUĞUNDA ORTAYA ÇIKAR"
YouTube kanalında yapılan yorumları okuyan Melikşah Altuntaş, Gupse Özay'ın adını duyunca şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz... Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden 150-200 bin lira tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana, buna güvenmeyin."
Özay, Altuntaş'ın sözlerine sessiz kalırken Barış Arduç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
'BU İŞİN GIRGIRINI YAPIYOR'
Barış Arduç, şu ifadeleri kullandı: "Biz evde güldük ona, Melikşah bizim arkadaşımız. Bu işin gırgırını yapıyor. Sonra Gupse de aradı. Kimse kimseyi yanlış anlamıyor biz yakın arkadaşız."