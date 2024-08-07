Barış Arduç'tan rol arkadaşı Hande Erçel'e övgü: 'Şahane bir insan'

Ünlü oyuncu Barış Arduç, önceki gün İstanbul trafiğinde görüntülendi. Arduç, rol arkadaşı Hande Erçel'e övgü dolu sözlerde bulundu.

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Barış Arduç'tan rol arkadaşı Hande Erçel'e övgü: 'Şahane bir insan' - Resim : 1

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Barış Arduç, köprü trafiğinde otomobilinde objektiflere yansıdı. Oyuncu, trafiğin açılmasını beklerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Barış Arduç'tan rol arkadaşı Hande Erçel'e övgü: 'Şahane bir insan' - Resim : 2

Barış Arduç, başrollerini Hande Erçel ile paylaştığı, “Rüzgara Bırak” filminin çekimlerinin tamamlandığını söyledi. 

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Barış Arduç'tan rol arkadaşı Hande Erçel'e övgü: 'Şahane bir insan' - Resim : 3

Rol arkadaşına övgü dolu sözler sarf eden Barış Arduç; "Çekimlerimiz bitti. Hatta çok çabuk bitti. İçimize sinen bir proje oldu. Hande, şahane bir insan. 25 gün kadar beraber çalıştık keşke daha da uzun olsaydı. Müthiş uyumlu bir hanımefendi" dedi. 

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Barış Arduç'tan rol arkadaşı Hande Erçel'e övgü: 'Şahane bir insan' - Resim : 4

Geçtiğimiz günlerde eşi Gupse Özay'ın doğum gününü İzmir'de kutlayan Barış Arduç; "Onlar evdeler, şimdi beni bekliyorlar. Onlara doğru gidiyorum" diyerek trafiğin açılmasının ardından oradan ayrıldı. 