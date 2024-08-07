Barış Arduç'tan rol arkadaşı Hande Erçel'e övgü: 'Şahane bir insan'

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Barış Arduç, köprü trafiğinde otomobilinde objektiflere yansıdı. Oyuncu, trafiğin açılmasını beklerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Barış Arduç, başrollerini Hande Erçel ile paylaştığı, “Rüzgara Bırak” filminin çekimlerinin tamamlandığını söyledi.
Rol arkadaşına övgü dolu sözler sarf eden Barış Arduç; "Çekimlerimiz bitti. Hatta çok çabuk bitti. İçimize sinen bir proje oldu. Hande, şahane bir insan. 25 gün kadar beraber çalıştık keşke daha da uzun olsaydı. Müthiş uyumlu bir hanımefendi" dedi.
Geçtiğimiz günlerde eşi Gupse Özay'ın doğum gününü İzmir'de kutlayan Barış Arduç; "Onlar evdeler, şimdi beni bekliyorlar. Onlara doğru gidiyorum" diyerek trafiğin açılmasının ardından oradan ayrıldı.