Barış Arduç'un siyah beyaz yeni pozları beğeni topladı
“Rüzgara Bırak” filminde Hande Erçel ile başrolleri paylaşan Barış Arduç şimdi de Aşkı Hatırla dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından siyah beyaz yeni pozlarını paylaştı ve kısa sürede gündem oldu.
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14 Şubat Sevgililer Günü’nde yayınlanan “Rüzgara Bırak” filmiyle partnerliği çok beğenilen ikilinin yeni dizisi de sabırsızlıkla bekleniyor.
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Hande Erçel ve Barış Arduç’un Aşkı Hatırla dizisindeki performansı da şimdiden merak ediliyor.
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Yoğun bir şekilde çalışan oyuncu Barış Arduç zaman zaman Instagram paylaşımlarıyla da hayranlarını mest ediyor.
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Ünlü oyuncu Arduç, sosyal medya hesabından siyah beyaz yeni pozlarını paylaştı ve kısa sürede gündem oldu. Arduç'un yeni pozları beğeni topladı.