Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u paylaştı: Dünyanın en güzel kardan adamı
Kıvanç Tatlıtuğ, evinin bahçesinde kardan adam ve köpek heykeli yaptı. O anları kaydeden eşi Başak Dizer, sosyal medyada paylaştığı karelerle büyük beğeni topladı.
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul’a döndükten sonra kışın keyfini evinin bahçesinde çıkardı.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, kardan adam ve yanına da kardan köpek heykeli yaptı.
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Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer de o anları, telefonun kamerasıyla kayda aldı. Dizer, eşinin o anlarını "Dünyanın en güzel kardan adamı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ardından eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un elleriyle yaptığı kardan adam ve kardan köpeğin bitmiş halini de paylaşan Başak Dizer, "Pes" ifadelerini kullandı.