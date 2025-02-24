Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u paylaştı: Dünyanın en güzel kardan adamı

Kıvanç Tatlıtuğ, evinin bahçesinde kardan adam ve köpek heykeli yaptı. O anları kaydeden eşi Başak Dizer, sosyal medyada paylaştığı karelerle büyük beğeni topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u paylaştı: Dünyanın en güzel kardan adamı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul’a döndükten sonra kışın keyfini evinin bahçesinde çıkardı.

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Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u paylaştı: Dünyanın en güzel kardan adamı - Resim : 2

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, kardan adam ve yanına da kardan köpek heykeli yaptı.

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Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u paylaştı: Dünyanın en güzel kardan adamı - Resim : 3

Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer de o anları, telefonun kamerasıyla kayda aldı. Dizer, eşinin o anlarını "Dünyanın en güzel kardan adamı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u paylaştı: Dünyanın en güzel kardan adamı - Resim : 4

 Ardından eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un elleriyle yaptığı kardan adam ve kardan köpeğin bitmiş halini de paylaşan Başak Dizer, "Pes" ifadelerini kullandı.