Başka Bir Gün dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birbirinden ünlü oyuncuyu buluşturan dizi 10. bölümde ekrana veda ediyor. Öte yandan atv’de başka bir dizi daha final kararı aldı. Zembilli dizisi de sevenlerine veda edecek.