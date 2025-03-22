Başka Bir Gün dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Ezgi Mola, Salih Bademci’nin başrollerinde yer aldığı Başka Bir Gün dizisi Perşembe akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu. Dizinin final yapılmasına karar verildi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Başka Bir Gün dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 1

Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alınan  Başka Bir Gün dizisi Perşembe akşamları ekrana geliyor. 

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Başka Bir Gün dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 2

BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün' dizisinde Ezgi Mola ve Salih Bademci  başrolleri paylaşıyor. Dizinin hayranlarına kötü bir haber geldi. 

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Başka Bir Gün dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre kanal, Perşembe günü aldığı reytinglerde düşük çıkan “Başka Bir Gün” dizisi için final kararı aldı.

 

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Başka Bir Gün dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 4

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birbirinden ünlü oyuncuyu buluşturan dizi 10. bölümde ekrana veda ediyor. Öte yandan atv’de başka bir dizi daha final kararı aldı. Zembilli dizisi de sevenlerine veda edecek.