Başka Bir Gün dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi
Ezgi Mola, Salih Bademci’nin başrollerinde yer aldığı Başka Bir Gün dizisi Perşembe akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu. Dizinin final yapılmasına karar verildi.
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Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alınan Başka Bir Gün dizisi Perşembe akşamları ekrana geliyor.
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BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün' dizisinde Ezgi Mola ve Salih Bademci başrolleri paylaşıyor. Dizinin hayranlarına kötü bir haber geldi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre kanal, Perşembe günü aldığı reytinglerde düşük çıkan “Başka Bir Gün” dizisi için final kararı aldı.
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Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birbirinden ünlü oyuncuyu buluşturan dizi 10. bölümde ekrana veda ediyor. Öte yandan atv’de başka bir dizi daha final kararı aldı. Zembilli dizisi de sevenlerine veda edecek.