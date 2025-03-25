Bayramda sanatçılar paraya para demeyecek

Yüzlerce müzisyen Türkiye’nin yanı sıra her sene olduğu gibi KKTC’de de sevenlerinin karşısına çıkacak. Ünlü isimler, seyircilerin bayram coşkusunu ikiye katlarken, yine milyonlar kazanacak.

Bazı sanatçılar pazar günü başlayıp, salı günü bitecek bayramda şehir şehir dolaşarak, kazançlarını artıracak. Bazı isimler sadece bir yerde izleyici karşısına çıkıp, diğer günleri ise ailesine ayıracak. Ramazan Bayramı’nın en çok kazananı ise Tarkan oldu.