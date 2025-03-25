Bayramda sanatçılar paraya para demeyecek

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı’nda sahne alacağı yerler belli oldu. Sanatçılar 2-3 saat gibi bir sürede paraya para demeyecekler.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yüzlerce müzisyen Türkiye’nin yanı sıra her sene olduğu gibi KKTC’de de sevenlerinin karşısına çıkacak. Ünlü isimler, seyircilerin bayram coşkusunu ikiye katlarken, yine milyonlar kazanacak.

Bazı sanatçılar pazar günü başlayıp, salı günü bitecek bayramda şehir şehir dolaşarak, kazançlarını artıracak. Bazı isimler sadece bir yerde izleyici karşısına çıkıp, diğer günleri ise ailesine ayıracak. Ramazan Bayramı’nın en çok kazananı ise Tarkan oldu.

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Bayramda sanatçılar paraya para demeyecek - Resim : 2

TARKAN

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bayram coşkusunu yaşatacak Tarkan, 1 milyon dolar (38 milyon lira) alacak.

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Bayramda sanatçılar paraya para demeyecek - Resim : 3

GÜLŞEN

İstanbul, KKTC ve İzmir’de boy göstererek 10 milyon lira kazanacak.

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Bayramda sanatçılar paraya para demeyecek - Resim : 4

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