Bayramda sanatçılar paraya para demeyecek
Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı’nda sahne alacağı yerler belli oldu. Sanatçılar 2-3 saat gibi bir sürede paraya para demeyecekler.
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Yüzlerce müzisyen Türkiye’nin yanı sıra her sene olduğu gibi KKTC’de de sevenlerinin karşısına çıkacak. Ünlü isimler, seyircilerin bayram coşkusunu ikiye katlarken, yine milyonlar kazanacak.
Bazı sanatçılar pazar günü başlayıp, salı günü bitecek bayramda şehir şehir dolaşarak, kazançlarını artıracak. Bazı isimler sadece bir yerde izleyici karşısına çıkıp, diğer günleri ise ailesine ayıracak. Ramazan Bayramı’nın en çok kazananı ise Tarkan oldu.
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TARKAN
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bayram coşkusunu yaşatacak Tarkan, 1 milyon dolar (38 milyon lira) alacak.
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GÜLŞEN
İstanbul, KKTC ve İzmir’de boy göstererek 10 milyon lira kazanacak.
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HADİSE
KKTC 5 milyon lira...