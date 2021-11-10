Bella Hadid gözyaşları içinde açıkladı: "Her gün, her gece ağlıyorum"

Dünyaca ünlü manken Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde olmaya devam ediyor. Hadid, son birkaç yıldır neredeyse 'her gün' ve 'her gece' ağladığını açıkladı. "Sosyal medya gerçek değil" dedi.

"HER GECE AĞLIYORUM..."

Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde birkaç fotoğrafını paylaşan ünlü model, son birkaç yıldır neredeyse 'her gün' ve 'her gece' ağladığını belirtti.

Hadid, Willow Smith’in kendi ile hesaplaştığı ve sorunlarını anlattığı videonun altına “Seni ve sözlerini seviyorum” yazdıktan sonra kendi zihni ve hayatıyla ilgili gerçekleri şu cümlelerle açıkladı:

"İnsanlar herkesin temelde aynı şekilde hissettiğini unutuyor: Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller. Bu endişe, herkes bunu hissediyor ve bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. Kusurlarımızda bir araya geleceğiz."

"Güvensizliğimizde, neşemizde, mutluluğumuzda ve her şeyi güzel ve doğal olarak kabul edin. Bu duvarları yıkacak ve herkesin ‘Hayır, seni, acını ve sevincini anlıyorum’ demesini sağlayacak olan şey bu. İyi olacağız."

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"SOSYAL MEDYA GERÇEK DEĞİL"

"Son birkaç yıldır neredeyse her gün ve her gece ağladığını" söyleyen Hadid, "Sosyal medya gerçek değil. Mücadele eden herkes için aynı, bunu unutmayın. Bazen duymak istediğiniz sadece yalnız olmadığınızdır. Benden size gelsin; yalnız değilsiniz. Sizi seviyorum, sizi seviyorum ve sizi duyuyorum. Kişisel yardım ve ruhsal hastalık( kimyasal dengesizlik, doğrusal değildir, hemen hemen engelleri rollercoaster'la geçmek gibidir" mesajını yazdı.

BELLA HADİD KİMDİR?

Isabella Khair Hadid 9 Ekim 1996'da Washington, DC'de doğdu. Terazi burcu. 1.75 boyundaki Bella Hadid Filistin asıllı Amerikan modeldir. 2016 yılında sektör uzmanları tarafından Model.com'un Yılın Modeli Ödülleri'nde "Yılın Modeli" seçilmiştir.

Gayrimenkul emlak geliştiricisi Mohamed Hadid ile Hollandalı televizyon kişiliği ve model Yolanda Hadid'in kızıdır. Gigi Hadid isminde bir ablası ve Anwar Hadid isminde bir erkek kardeşi vardır.

2014’te IMG Models şirketi ile profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, ilk kez 2014 Eylül ayında düzenlenen New York Moda Haftası’nda model boy gösterdi. Daha sonra ise Balmain’in 2015 Sonbahar / Kış koleksiyonu için poz verdi. Yeni olmasına rağmen birçok markanın peşinden koştuğu biri oldu. Şimdiye dek Tom Ford, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Jeremy Scott, Topshop, Burberry, Philipp Plein, Moschino, Missioni, Bottega Veneta ve Marc Jacobs gibi birçok ünlü markanın podyumunda yer aldı.

2015 Aralık ayında ilk manken olarak Chanel defilesinde boy gösterdi. Markaların olduğu kadar dergilerinde dikkatini çeken Bella şimdiye dek dünyaca ünlü birçok dergide poz verme şansını elde etti.Hadid aynı zamanda 2015 Aralık’ından itibaren çıkmaya başladığı erkek arkadaşı olan The Weeknd’in “In The Night” şarkısının klibinde de yer aldı.

INSTAGRAM'DA BELLA HADİD

Instagram’da 47 milyondan fazla takipçisi bulunan Bella Hadid, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bella 🦋 (@bellahadid)'in paylaştığı bir gönderi