"Benim dışımda kimse güvende değil" sözleri tepki görmüştü! Sibel Can'dan açıklama geldi
Sibel Can'ın Türkiye'de yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili "Benim dışımda kimse güvende değil" sözleri gündeme oturmuştu. Ünlü şarkıcı gelen tepkiler üzerine Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı.
Kadın cinayetleri gündemdeki yerini korurken, ünlülerin bu konuda yaptığı yorumlar da merak ediliyor. Şevval Sam ve Serenay Sarıkaya'nın ardından açıklamasıyla gündem olan isimlerden biri de Sibel Can oldu.
Önceki akşam katıldığı defilede kadın cinayetleri hakkındaki fikirleri sorulan Sibel Can, "Çok acı yani artık televizyon açmak istemiyorum. Bunun bir an önce toparlanması lazım. Adalet gerçekten yerini bulmalı. Çok üzücü, söyleyecek bir şey yok” dedi.
Kendisini güvende hissedip hissetmediği sorulan Sibel Can "Doğruyu söylemek gerekirse kendi adıma konuşuyorum. Tabii ki güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular… İnşallah her şey iyi olsun. Aslında inşallah bile demek istemiyorum, olmalı" diye konuştu.
Bu açıklaması oldukça konuşulan Sibel Can, Instagram hesabından paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Değer verdiğim tasarımcı Amor Gariboviç'in defilesinde, değerli basın mensuplarını kırmayarak sorularını yanıtladım... Ben bir sanatçı olarak, toplu taşıma kullanıyorum, konserlere koskoca ekiplerle hareket ediyorum ve her daim planlı ve programlı bir hayatım var. 'Güvendeyim'in karşılığı budur. Bunun aksini söyleseydim, inandırıcı ve samimi olacak mıydı?