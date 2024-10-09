"Benim dışımda kimse güvende değil" sözleri tepki görmüştü! Sibel Can'dan açıklama geldi

Kendisini güvende hissedip hissetmediği sorulan Sibel Can "Doğruyu söylemek gerekirse kendi adıma konuşuyorum. Tabii ki güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular… İnşallah her şey iyi olsun. Aslında inşallah bile demek istemiyorum, olmalı" diye konuştu.