Bennu Gerede, nefes terapisi deneyimini paylaştı: Birçok engeli aşmama yardımcı oldu

Bir zamanlar Survivor yarışmasına katılan ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, Instagram hesabından nefes terapisi yaptığı anları paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Bennu Gerede, nefes terapisi deneyimini paylaştı: Birçok engeli aşmama yardımcı oldu - Resim : 1

Fotoğrafçı ve oyuncu olan Bennu Gerede pek çok kişi tarafından 2013 yılında katıldığı Survivor'daki performansıyla tanınmıştı. 

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Bennu Gerede, nefes terapisi deneyimini paylaştı: Birçok engeli aşmama yardımcı oldu - Resim : 2

Gözlerden uzakta bir hayat süren, uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Gerede zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Bennu Gerede, nefes terapisi deneyimini paylaştı: Birçok engeli aşmama yardımcı oldu - Resim : 3

Bennu Gerede şimdi de Instagram hesabından nefes terapisi yaptığı anları paylaştı. 

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Bennu Gerede, nefes terapisi deneyimini paylaştı: Birçok engeli aşmama yardımcı oldu - Resim : 4

Terapide çeşitli hareketler yapan dört çocuk annesi Gerede, yayınladığı videoya şu notu düştü:

"Tüm hayatım boyunca nefes aldım ancak bilinçli nefes almayı 2015 yılında öğrenmeye başladım. İlk olarak Bali’de tanıştım ve o zamandan beri hiç durmadım."