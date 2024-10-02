Bennu Gerede, nefes terapisi deneyimini paylaştı: Birçok engeli aşmama yardımcı oldu

Terapide çeşitli hareketler yapan dört çocuk annesi Gerede, yayınladığı videoya şu notu düştü:

"Tüm hayatım boyunca nefes aldım ancak bilinçli nefes almayı 2015 yılında öğrenmeye başladım. İlk olarak Bali’de tanıştım ve o zamandan beri hiç durmadım."