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Bennu Gerede, nefes terapisi deneyimini paylaştı: Birçok engeli aşmama yardımcı oldu
Bir zamanlar Survivor yarışmasına katılan ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, Instagram hesabından nefes terapisi yaptığı anları paylaştı.
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Fotoğrafçı ve oyuncu olan Bennu Gerede pek çok kişi tarafından 2013 yılında katıldığı Survivor'daki performansıyla tanınmıştı.
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Gözlerden uzakta bir hayat süren, uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Gerede zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Bennu Gerede şimdi de Instagram hesabından nefes terapisi yaptığı anları paylaştı.
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Terapide çeşitli hareketler yapan dört çocuk annesi Gerede, yayınladığı videoya şu notu düştü:
"Tüm hayatım boyunca nefes aldım ancak bilinçli nefes almayı 2015 yılında öğrenmeye başladım. İlk olarak Bali’de tanıştım ve o zamandan beri hiç durmadım."