Beren Saat yeni projeyle geliyor! Kazanacağı ücret belli oldu

Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne, Atiye gibi projelerde rol almış olan Beren Saat, son olarak Netflix'te yayınlanan Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı "İstanbul İçin Son Çağrı" filmiyle dikkatleri üzerine çekmişti.