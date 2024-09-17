Beren Saat yeni projeyle geliyor! Kazanacağı ücret belli oldu
Ünlü oyuncu Beren Saat son olarak dijital bir platformda yayınlanacak olan mini bir dizide yer alacak. İddiaya göre oyuncu bu diziden 15 milyon TL kazanacak.
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Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne, Atiye gibi projelerde rol almış olan Beren Saat, son olarak Netflix'te yayınlanan Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı "İstanbul İçin Son Çağrı" filmiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
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Ünlü oyuncu Saat, dijital bir platformda yayınlanacak olan mini dizi ile setlere dönmeye hazırlanıyor.
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Aramızda Kalmasın'ın iddiasına göre; Beren Saat, 4 bölümlük diziden tam tamına 15 milyon TL kazanacak.
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Filmin çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor.