Berfu ve Eser Yenenler çiftine Paris'te büyük şok! Dolandırıcılık mağduru oldular

2019 yılında evlenen ve sosyal medyadaki neşeli içerikleriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Eser ve Berfu Yenenler çifti, Paris'te çıktıkları evlilik yıl dönümü tatilinde tatsız bir sürprizle karşılaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te sokakta dolaşırken, "Sizin için bir hediyemiz var" diyerek yanlarına yaklaşan kişiler tarafından durdurulan çift, başlangıçta hoş bir jest bekledi. Kendilerine verilen balon ve birkaç fotoğrafla kısa süreli bir sevinç yaşayan Yenenler çifti, gerçeği kısa sürede anladı.

Sözde "hediyelik paketin" sadece bir balon ve üç fotoğraftan ibaret olduğunu fark eden çift, bu üç kare için tam 300 Euro ödemek zorunda kaldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berfu Yenenler (@berfuyenenler)'in paylaştığı bir gönderi

Yaşanan olayı esprili bir dille Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Berfu Yenenler, "Nasıl düştüm bu tezgâha?" diyerek kendine sitem etti. Yenenler, "Saf yüzüm beni hedef haline mi getirdi? Neler oldu! Bu fotoğraflar çerçeveletilip evin baş köşesine asılmalı artık, mecbur" ifadeleriyle yaşadığı mağduriyeti mizahi bir dille anlattı.