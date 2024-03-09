Bergüzar Korel oğlu Han'ın 4. yaşını kutladı: Muhteşem bir hediyeydin
Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortanca çocuğu Han'ın doğum gününü kutladı.
"Binbir Gece" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında evlenmişti. 15 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.
Begüzar Korel, Halit Ergenç çiftinin ortanca çocukları olan Han, 4 yaşına bastı. Korel çocuğunun doğum anlarıyla birlikte sosyal medya hesabından duygu dolu mesaj yayımladı.
"O GÜN KİMSE DOĞDUĞUNA İNANMADI"
Oğlunun doğduğu günden kareleri takipçileriyle paylaşan Korel, şu ifadeleri kullandı:
"3 dakika içinde dünyaya gelip,geldiğin andan itibaren hepimizi hep güldürdün benim sarı kafam. Öyle ki doğduğuna inanmadı o gün seni bekleyenler. Doğumhaneye gözyaşlarıyla uğurlayanlar bir kahve içmek için asansöre gittiklerinde 'Doğdu' sesiyle geri dönerken hepsinin gözünden bu sefer gülmekten akıyordu yaşlar. Neler yaşadık birlikte ve sen tüm o zor zamanlara rağmen bir neşe küpü olarak kolaylıkla geldin dünyaya ve öyle de büyüyorsun benim birtanem."
"MUHTEŞEM BİR HEDİYEYDİN CANIMIN İÇİ"
Korel, sözlerine; "Neler yaşadık birlikte,ve sen tüm o zor zamanlara rağmen bir neşe küpü olarak kolaylıkla geldin dünyaya ve öyle de büyüyorsun benim birtanem. Seni doğurduğum gün çekilen fotoğraflara baktığımda olan o komik halim,şaşkınlığım,heyecanım hala o günkü gibi,çünkü seninle olmak hep bu demek annecim. Neşe ve sürprizlerle dolu binbir an.. Seni çok seviyoruz güzel bebeğim. Allah sağlıklı,hep böyle neşeli,huzurlu bir ömür nasip etsin hep birlikte. Sen 8 Mart’ta seni bekleyen tüm o kadınlara muhteşem bir hediyeydin canımın içi. İyi ki doğmuşsun neşe balığım" diye devam etti.