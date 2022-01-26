Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra'ya yerleşiyor

Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, yaşamlarında radikal bir değişikliğe gitti. Uzun zamandır bir projede yer almayan ve sosyal medya hesaplarından sürekli İngiltere'nin başkenti Londra'dan fotoğraf paylaşan ünlü çiftten beklenmeyen bir karar geldi.

LONDRA'DA YAŞAYACAKLAR

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in sosyal medyada İngiltere'nin başkenti Londra'dan paylaştığı fotoğrafların sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı. SnobMagazin'in özel haberine göre ünlü çiftin, Londra'dan bir ev satın aldığı öğrenildi. İkilinin projeleri olmadığı dönemde üç çocuğuyla birlikte Londra'da yaşayacağı iddia edildi.

Ünlü çift, üç çocuğunu da yurt dışında okutmak için okul arayışlarına başladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berguzar Korel (@berguzarkorel)'in paylaştığı bir gönderi

SET OLDUKÇA İSTANBUL'A GELECEKLER

İkili, set olduğu zaman İstanbul'a gelip, kamera karşısına geçecek. Korel, son günlerde Instagram'dan sık sık Londra'dan çektirdiği fotoğrafları yayınlıyor.

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