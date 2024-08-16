Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’lü Annem Ankara dizisinin okuma provasından kareler

Üç evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı Zuhal’in hikayesiyle karşımıza gelecek olan Annem Ankara, seyircilere yakın dönemin duygularını yaşatacak. Dizi, 90’lı yıllarda yaşayan bir annenin yaşam mücadelesini ekrana getirecek.