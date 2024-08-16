Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’lü Annem Ankara dizisinin okuma provasından kareler
'Annem Ankara', Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’lü Annem Ankara dizisinin okuma provasından kareler yayınlandı.
Kanal D, yakın dönemi çarpıcı bir biçimde yansıtan dizilerine bir yenisini ekliyor. BKM imzalı Annem Ankara’da Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolleri paylaşıyor.
Ekip, ilk kez geçtiğimiz günlerde okuma provası için bir araya geldi. Keyifli görüntülerin ortaya çıktığı provada replikler okunurken duygu dolu anlar yaşandı.
Dizinin iddialı kadrosu Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahiner, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilen, Hakan Akın, Celile Toyon, Faruk Teber, Başak Angigün'den oluşuyor.
Üç evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı Zuhal’in hikayesiyle karşımıza gelecek olan Annem Ankara, seyircilere yakın dönemin duygularını yaşatacak. Dizi, 90’lı yıllarda yaşayan bir annenin yaşam mücadelesini ekrana getirecek.