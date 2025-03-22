Bergüzar Korel'den Annem Ankara için veda paylaşımı: "Çok ani ve acı oldu"
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, başrolünde yer aldığı Annem Ankara dizisi için veda mesajı paylaştı. Korel, mesajında "Vedamız bizim arzumuz dışında çok ani ve acı oldu." ifadesini kullandı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisi, reytinglerde kötü gidişatın devam etmesi nedeniyle ekranlara veda etme kararı aldı.
Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrol oynadığı dizi 23 Mart Pazar günü son bölümü ile son kez izleyiciyle buluşacak.
Dizide Zuhal karakterine hayat veren Bergüzar Korel'den veda mesajı geldi.
Dizinin kendi isteği dışında final yaptığını açıklayan Korel, şu ifadeleri kullandı:
"Aylarca eşi görülmemiş bir sevgiyle omuz omuza, kalp kalbe çalıştık. Her iş bitince kurulur güzel cümleler, ama "Annem Ankara" bir iş değildi bizim için. Hayattı, hayallerimizdi, çocukluğumuzdu, heyecanımız, hayal kırıklıklarımızdı... Vedamız bizim arzumuz dışında çok ani ve acı oldu. İçimizde çok büyük bir hüzün ve hiç bitmeyecek bir hasretle kaldı. Canım ekip çok seviyorum sizi. Bizi hiç yalnız bırakmayan seyirci size de çok teşekkür ediyorum. Bu pazar son kez Annem Ankara."