Bergüzar Korel'den duygulandıran paylaşım: Annem, babam ve Halit aynı sahnede
Kısa bir süre önce eşi ve çocuklarıyla Londra'dan İstanbul'a dönmeye karar veren Bergüzar Korel, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.
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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce dünyaevine girmişti.Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.
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Çocukları ve eşi ile Londra'da yaşayan işleri için İstanbul - Londra arası mekik dokuyan çift çocuklarının eğitimi için İngiltere'de yeni bir hayat kurdu.Kısa bir süre önce eşi ve çocuklarıyla Londra'dan İstanbul'a dönmeye karar veren Korel, paylaşımıyla takipçilerine duyurmuştu.
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Son olarak "Düğüm" adlı internet dizisinde rol alan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
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